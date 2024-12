Lanazione.it - Partitissima alle Toscanini: c’è Montevarchi

Si chiude il girone di andata in serie C maschile. Riflettori puntati, oggi pomeriggio18, sulle, che probabilmente saranno ancora una volta sold out. Stavolta, i Dragons tornano in versione ‘casalinga’ e lo faranno contro la Fides, al momento autentica schiaccia sassi del girone B della Conference Nord Ovest della serie C di basket. La formazione di Riccardo Paludi ha vinto 11 partite su 11. Una gara che vale tranquillamente una serie B Interregionale, dove si affrontano prima e seconda in graduatoria. I Dragons arrivano da 7 vittorie di fila: per una delle due dunque, la striscia dovrà fermarsi qui. Marco Pinelli vive la vigilia con il solito approccio: "Insieme si può fare. Solo se tutti ci supereremo.sarà un banco di prova anche mentale, perché troveremo una squadra forte.