Lo strano caso della vicesindaca Lucarini | si dimette poi torna in giunta una settimana dopo

Sono state – probabilmente – le dimissioni più veloci nella storia di Pennabilli. L’addio allaGiuliana(nella foto) è durato pochi giorni.nemmeno unadalla sua lettera in cui comunicava di lasciare l’incarico, il primo cittadino Mauro Giannini l’ha rinominataaver rigettato le dimissioni. Una situazione che è venuta allo scoperto l’altra sera, in consiglio comunale, anche se Giannini non ha fornito spiegazioni in merito alle dimissioni, poi rientrate,. La sua lettera di dimissioni è stata protocollata il 12 dicembre. Il giornoGiannini le ha respinte con una comunicazione formale e il 18 ha firmato l’atto di nominata cosìnemmeno unadalle sue dimissioni.