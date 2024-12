Ilnapolista.it - Lega Serie A, il neo-presidente Simonelli: «Non mi hanno fatto parlare dopo l’elezione, è allucinante»

Leggi su Ilnapolista.it

A, il neo-eletto: «Non miil voto, è»Repubblica intervista il nuovodellaA Enzoche è stato eletto ma non è stato proclamato. Intervista da cui risulta chiarissimo che il clima inA è tutt’altro che pacificato.Scrive Repubblica, con Matteo Pinci:«Mi piace la parola pacificatore. Credo di pace ci sia bisogno, nel calcio italiano». Ezioha dovuto attendere più di 24 ore per poterda nuovodelladi A e questa è la sua prima intervista. Eletto con 14 voti, la sua proclamazione è stata bloccata da lotte interne. Ieri l’annuncio ufficiale: «Ma giuridicamente la proclamazione non esiste. Speravo che con un gruppo così solido di società a sostenermi, la mia elezione fosse un momento per unire la».