Sport.quotidiano.net - Lariani a caccia di rinforzi. Como, la rivoluzione in difesa parte da Marin

Il mercato di gennaio non si è ancora aperto, ma ilsta già scaldando i motori, per rinforzare ulteriormente la squadra. Durante i vari party natalizi della società, in svolgimento in questi giorni, filtra quanto sia impensabile che la proprietà possa accettare una retrocessione: sarnano fatti tutti gli sforzi necessari per mantenere la categoria. Il nome che circola, più frequentemente in queste ore, è quello di Davide Calabria, ormai ex capitano del Milan, accantonato da Fonseca a favore di Emerson Royal. Il 28enne ha un contratto in scadenza a giugno 2025 che non sarà rinnovato: deve cederlo in questa sessione, altrimenti andrà ala parametro zero in estate. L’unico ostacolo per iè l’ingaggio del giocatore, che dovrà essere per forza inferiore agli attuali 2 milioni annui.