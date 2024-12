Sport.quotidiano.net - Fortitudo, unico obiettivo. Un Brindisi sotto l’albero

Vincere per regalarsi e regalare ai tifosi un Natale ancor più sereno. Posticipo per lache alle 20,45 sfida al PalaDozza (diretta RaiSport)nella giornata numero 17 di serie A2. Reduce dalla vittoria con Forlì, la formazione di Attilio Caja è attesa dalla riprova, rilanciando le proprie ambizioni di tornare a scalare la classifica.in crescendo, in attesa di eventuali novità di mercato in regia Vencato, in uscita da Orzinuovi, resta nel mirino e che seppur priva di Menalo, Sabatini e ancora Cusin, cercherà di fare di necessità virtù, con una rotazione ridotta, ma pronta a mettere in campo tanta energia e determinazione. La spinta del PalaDozza sarà quanto mai fondamentale in una sfida che la metterà di fronte a un’altra grande del campionato comeche dopo un difficile avvio sembra aver cambiato ritmo nell’ultimo mese e mezzo.