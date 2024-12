Ilgiorno.it - Dai banchi al Tonale. L’ultima lezione dell’anno con gli sci e le ciaspole

Ultimain montagna per gli studenti degli istituti Olga Fiorini e Marco Pantani di Busto Arsizio. Un’ opportunità per i ragazzi di avvicinarsi alle discipline invernali grazie ai tecnici messi a disposizione dalla Fisi. Non in classe, dunque, l’ultimo giorno prima delle vacanze natalizie, ma sulle piste da sci delper oltre 150 studenti degli istituti superiori diretti da Mauro e Cinzia Ghisellini. L’iniziativa è stata sviluppata da Acof in collaborazione con il Comitato Alpi Centrali della Fisi, la Federazione italiana degli sport invernali. Grazie alla disponibilità del presidente Franco Zecchini e del suo consigliere regionale Fabrizio Ranisi, è stato possibile organizzare un’intera giornata di prove sulle piste del, permettendo a chi già pratica lo sci di perfezionare le proprie abilità e ai neofiti di prendere contatto con la disciplina.