Ciclismo. Supervolata in Slovenia. Isabel Di Sciuva trionfa. Camilla Isorni è argento

I giovani del GS Cicli Fiorin si fanno apprezzare anche in. Al Gran Premio Novo Mesto su pistaDi(foto) ha centrato il bersaglio nella prova dello Scratch per donne esordienti di secondo anno. La portacolori del team diretto da Daniele Fiorin ha vinto allo sprint regolando la slovena Kaja Adam, mentre con la terza posizione Nicole Navazio completava il trionfo per la formazione di Baruccana: quarta Anna Caccia, settima Melanie Bosonin, ottava Arianna Elli e nona Sofia Campi. È invece sfuggita di mano la vittoria a, seconda tra le donne esordienti di primo anno. In campo maschile terza piazza per Andrea Pierobon. Nella gara a Eliminazione allievi, quinto classificato Cesare Castellani e undicesimo Manuel Roccia. Infine, nella Corsa a Punti elite Matteo Fiorin ha chiuso in sesta battuta, idem Greta Bordin ma con le donne juniores.