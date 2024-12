Barcellona – Atletico Madrid 1-2 | punti di discussione mentre il gol nel finale di Sorloth stordisce i Blaugrana

Leggi su Justcalcio.com

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo.Sabato sera l’ha ottenuto una vittoria piuttosto sorprendente ma sicuramente vitale per le sue aspirazioni al titolo della Liga, battendo i rivali delall’Estadi Olimpic Lluis Companys in un modo scioccante.Il dominio delnel primo tempo culmina con Pedri che sblocca la situazione al 30?, ma Rodrigo De Paul pareggia allo scoccare dell’ora. Il vero shock però è avvenuto al sesto minuto di recupero, quando il sostituto dell’Alexanderha segnato regalando tutti e tre iagli ospiti.Le squadreAlmanca molto il 17enne Lamine Yamal, assente per un infortunio alla caviglia.