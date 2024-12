Laprimapagina.it - Ballando con le stelle. La coppia Bianca Guaccero e Giovanni Pernice vincono la finale 2024

Ladicon lesi è conclusa con il trionfo dinon solo sul palco ma anche nella vita privata. I due, che si sono avvicinati dietro le quinte del programma, hanno conquistato la coppa e già si parla di un possibile matrimonio.L’ultima puntata, andata in onda dopo settimane di polemiche, si è svolta in un clima più disteso, nonostante l’assenza di Guillermo Mariotto. Il giudice, infatti, non ha potuto partecipare per un infortunio al ginocchio avvenuto durante un impegno a Riad. Milly Carlucci, conduttrice dello show, ha spiegato la situazione in diretta: “Guillermo si è fatto male provocandosi una lesione ai legamenti. Ci ha inviato un certificato medico e gli auguriamo una pronta guarigione”. L’assenza di Mariotto ha fatto seguito a settimane di tensioni, tra cui accuse di molestie smentite, un abbandono dello studio e successive scuse.