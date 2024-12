Sport.quotidiano.net - Atalanta-Empoli 3-2. Azzurri belli, ma puniti nel finale

Leggi su Sport.quotidiano.net

Bergamo, 22 dicembre 2024 – Uno splendidosi arrende soltanto a quattro minuti dal novantesimo a un fantastico De Ketelaere, autentico trascinatore dell’: alla fine è 3-2 per i ner, nella diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di serie A. Più perde calciatori per infortunio, più paradossalmente continua a giocare bene e con profitto l’, le foto della partita Anche stavolta forfait dell’ultimo minuto: si ferma Viti e D’Aversa sposta Pezzella in retroguardia, con Cacace avanzato sulla fascia. Grassi e Henderson sono nell’undici titolare. Primo tempo davvero divertente. Al 5’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, occasione sottomisura per Djimsiti: Vasquez si ritrova il pallone tra le mani dopo una carambola. Al 13’ l’passa in vantaggio: gliapprofittano di una disattenzione bergamasca su una rimessa laterale in zona offensiva, Henderson arriva sulla linea di fondo, rimette il pallone all’indietro per Colombo, che non si fa pregare e insacca.