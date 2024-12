Biccy.it - The Voice Kids: ecco chi ha vinto la nuova edizione

Ieri sera si è conclusa la terzadi The, ad accedere alla finalissima sono stati Niccolò Franceschini del team di Arisa, Melissa Memeti del team Loredana sono stati, Riccardo Callegari del team Clementino e Maria Sofia Corona per la squadra di Gigi D’Alessio. A trionfare alla fine è stata Melissa Memeti, che dopo la puntata di Theha ringraziato la sua coach: “Non ho veramente parole. Non me l’aspettavo, anche perché anche Niccolò, Maria Sofia e Riccardo erano molto forti. E non so nemmeno cosa dire. Grazie mille al pubblico, a Loredana e a tutti gli altri coach“.Antonella è il tuo momento: dicci chi vincerà questa magnificadi #TheIt.pic.twitter.com/kcJrr0it5V— TheOf Italy (@THEITALY) December 20, 2024Melissa Memeti è la vincitrice della terzadi #TheIt e ci tiene a ringraziare delle persone speciali pic.