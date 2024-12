Biccy.it - Spolverato piange disperato e si apre su fatti molto intimi

In questi giorni Lorenzoè nell’occhio del ciclone sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello. Il gieffino ha deciso di lasciare Shaila Gatta, che da giorni è disperata e non se ne fa una ragione, intanto il settimanale Nuovo Tv ha incontrato il presunto guru della moda che dice di aver avuto una notte speciale con Lorenzo.Oggi però il modello è crollato ed è scoppiato are con Pamela Petrarolo: “Quella cosa. non ce la faccio. Ho paura, ho paura di riviverlo e farci i conti, di impazzire. Ho paura di impazzire. Divento matto, alcune volte c’ho provato. Io non ne ho mai parlato nemmeno a Shaila e non deve mai saperlo. Per quello che non l’ho mai tirato fuori e non potrò mai dirlo“.Screenshot, i consigli della Petrarolo: “Ti devi fare aiutare da un esperto”.