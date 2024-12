Sci Freestyle Halfpipe Copper Mountain 2024 | vittorie per Gu e Ferreira

Leggi su Sportface.it

La terza tappa della Coppa del Mondo/2025 di sciper la disciplina dell’ha visto come teatro le nevi statunitensi del Colorado e più precisamente quelle di. Come sempre spazio sia agli uomini che alle donne, con le qualificazioni che nei giorni scorsi hanno visto competere un totale di 45 atleti al maschile e 19 al femminile nella giornata di giovedì. Finale mancata ma rientro positivo per Hanna Faulhaber, la ventenne svizzera campionessa mondiale in carica che è tornata in gara per la prima volta a 11 mesi dal terribile infortunio al ginocchio in cui aveva riportato la rottura del crociato anteriore, del collaterale mediale e del menisco.FEMMINILE: VINCE ANCORA GU, KARKER ANCORA FUORI DAL PODIOLa gara femminile ha visto la conferma sul gradino più alto del podio della cinese Ailing Eileen Gu, che dopo la vittoria sulle nevi di casa di Secret Garden si ripete grazie al 90.