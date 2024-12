Tpi.it - Sapiens – Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, 21 dicembre

Leggi su Tpi.it

– Un: ledi, 212024Stasera, sabato 212024, alle ore 21.05 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi.Venti anni fa lo tsunami in Indonesia, la più grave catastrofe naturale dell’ultimo secolo con 230.000 morti. Può accadere ancora? E da allora si è imparato qualcosa? Perché la maggior parte delle vittime furono fra turisti e abitanti delle coste e non fra le popolazioni aborigene? La tecnologia può aiutare a prevenire gli effetti degli tsunami? E come proteggersi? Sono alcuni degli interrogativi al centro delladi “– Un” intitolata “Apocalisse tsunami”, in onda sabato 21alle 21.05 su Rai 3.