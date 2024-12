Regione adottato lo stralcio funzionale del Piano Paesaggistico per Ischia

Leggi su Ildenaro.it

La Giunta regionale, nella seduta di oggi, 21 dicembre, halodelRegionale per l’isola d’e, contestualmente, ildi Ricostruzione diper i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno.In seguito a un protocollo sottoscritto dallaCampania e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli nell’aprile scorso, poi integrato con un atto aggiuntivo nel mese di giugno, per la definizione degli aspetti paesaggistici deldi Ricostruzione, si è stabilito di adottare una sezionedelRegionale per l’intera isola d’, validata il 18 dicembre scorso dal Comitato Tecnico Istituzionale traCampania e Ministero della Cultura.