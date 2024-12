Ilrestodelcarlino.it - Pioggia mista a neve e venti di burrasca, nuova allerta meteo: ecco le zone interessate

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 21 dicembre 2024 –arancione per vento in Emilia Romagna per la giornata di domenica 22 dicembre. "Un veloce transito di una perturbazione – si legge nel sito dell’Arpae della regione Emilia Romagna – causerà nel corso della giornataforti da sud-ovest fino a valori dimoderata (dai 62 ai 74 chilometri orari) con raffiche di intensità superiore lungo i rilievi e sulla fascia pedecollinare romagnola”. Sulle aree di crinale appenninico centro-orientale lalazione potrà temporaneamente raggiungere valori diforte (l’intensità deiè prevista tra i 75 e gli 88 chilometri orari). Le areeall’arancione per vento sono quelle della montagna bolognese, della montagna emiliana centrale (nelle provincie di Parma, Reggio Emilia e Modena) e quella della montagna romagnola (nelle provincie di Forlì Cesena e Rimini).