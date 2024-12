Pianetamilan.it - Milan, Bennacer recuperato! Si allena col gruppo a Milanello | PM NEWS

Ismelè stata un'assenza pesante per il. Lungo stop per il centrocampista, per l’infortunio al gemello mediale del polpaccio destro che lo ha tenuto fuori dall’8 settembre, costringendolo anche all’intervento chirurgico. Dopo le notizie e le voci sul possibile rientro, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'algerino si èto questa mattina con ilello. Un segnale forte: il centrocampista dovrebbe essere pienamenteper la sfida contro la Roma. Per quanto riguarda Rafael Leao, che si è fermato nel primo tempo contro il Verona, ci dovrebbero essere ulteriori informazioni oggi pomeriggio. Vedremo se e quante partite dovrà saltare il portoghese. Per Fonseca il recupero di entrambi è fondamentale per le prossime sfide, mentre il rientro dipotrebbe anche cambiare i piani della dirigenza delin vista della sessione invernale di calciomercato.