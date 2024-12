Oasport.it - LIVE Benetton Treviso-Zebre 5-3, United Rugby Championship in DIRETTA: Da Re non sbaglia il calcio piazzato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA39?che prova a reagire prontamente e cercherà di chiudere il primo tempo in attacco.37? Preciso e pulito ildi Da Re, si sbloccano nel punteggio gli emiliani.5-3!36? Spagnolo non riesce a rimanere in piedi, crolla il pilone dele punizione in favore delle. Da Re va per i pali.34? Drago perde il pallone in avanti, nuova mischia questa volta però in controllo del.33? Mischia nei cinque metri in favore delle, grande chance per gli emiliani di pareggiare i conti.31? Lo stesso Marin non trasforma la meta, si rimane sul 5-0.30? METANNN! MARINNNN! Il neoentrato va subito a segno e regala i primi punti ai trevigiani. Si apre un grande varco sulla sinistra, ottimo lo scatto del 22enne azzurro che riesce a schiacciare il pallone senza particolari problemi.