Ilgiorno.it - La Regione lascia a secco Arcore. Niente fondi per la Casa di comunità

dellaall’ex asilo San Giuseppe, ladimentica. "soldi per finanziarla", bocciato l’ordine del giorno del Pd che chiedevaper la struttura brianzola. "Il Comune non può fare da solo – dice Gigi Ponti, estensore del documento che invitava il Pirellone a provvedere in sede di discussione di bilancio –. L’opera è fondamentale per migliorare l’accesso alle cure di migliaia di persone. Non a caso, è stata definita strategica dalla stessa Asst Brianza". Ma il denaro per il progetto non c’è. "Investirci – aggiunge il consigliere – avrebbe significato rispondere a un bisogno collettivo in un’area densamente popolata, rafforzando il sistema di welfare e promuovendo con i fatti l’eccellenza sanitaria lombarda. Ma laha preferito destinare le proprie risorse altrove, nonostante le Case disiano un elemento fondante della riforma delle cure a prima firma Moratti".