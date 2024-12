Ilnapolista.it - Il Napoli in casa del Genoa senza Buongiorno, a Verona fu debacle (Corsport)

Ilindel, afu)Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:Antonio Conte insegue un primato: oltre 35 punti in 17 gare di A con tre squadre che significano continuità, forza, ambizione e conferme anche, un totem. Tralasciando l’ultima rivoluzione in Coppa Italia, in campionato Conte ha dovuto fare a meno di lui soltanto all’esordio ae fu. Ma era un’altra epoca ed era un’altra squadra. Gli azzurri, tra l’altro, in trasferta viaggiano a ritmi eccellenti: da inizio settembre, e dunque dopo i tre schiaffi del Bentegodi, hanno subito appena due gol on the road contro Inter e Udinese, collezionando di contro cinque clean sheet. Nei cinque top campionati d’Europa, soltanto i nerazzurri, la Fiorentina e la Real Sociedad possono vantare un carnet dello stesso livello.