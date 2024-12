Ilgiorno.it - Coppa di Natale 2024, sfida di calcio tra canottieri e canoisti: in palio la speciale maglia bluceleste

Leggi su Ilgiorno.it

Lecco, 21 dicembre– UnadiallaLecco che quest’anno ha deciso di rendere ancora piùil tradizionale appuntamento di fine anno coinvolgendo laLecco. Ma partiamo con ordine. Per chi non lo sapesse, la mattina die idella società di via Nullo sino in una partita di: la squadra che esce sconfitta è costretta a un tuffo nel lago dal pontile della darsena. L’evento goliardico si celebra ormai dal lontano 1990 ed è stato interrotto solo nel 2020 e 2021 a causa del Covid. Quest’anno siamo alla 33ª edizione, con iattualmente in vantaggio con 17 vittorie contro le 15 dei. E siccome si tratta di unadi, per dare un tocco di tradizione in più all’evento, la socia (e consigliere comunale) Lorella Cesana ha proposto di coinvolgere anche laLecco.