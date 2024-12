Cultweb.it - Chi inventò il primo cruciverba della storia? Provate a risolverlo

Il, uno dei passatempi più amati al mondo, nacque quasi per caso. Era il 21 dicembre del 1913, e Arthur Wynne, un giornalista inglese emigrato negli Stati Uniti, doveva ideare un nuovo gioco per la sezione FUN (divertimento) del New York World. Ispirandosi forse a giochi di parole inglesi dell’Ottocento e a strutture come il quadrato magico “Sator”, Wynne creò una griglia a forma di diamante senza caselle nere, che chiamò “Word-Cross”. Le definizioni spaziavano tra l’erudito e il giocoso. Ad esempio, una delle soluzioni era la parola “Hard” (tosto), in risposta alla definizione “Ciò che è questo puzzle”. Un errore tipografico trasformò presto il nome in “Cross-Word”, e così rimase.Le prime parole crociate(fonte: Lithub)L’idea di Wynne riscosse subito successo e si trasformò in una vera ossessione negli anni ’20, quando il fenomeno delesplose negli Stati Uniti.