Notizie.com - Chi è il “dottor” Taleb Al Abdulmohsen, il 50enne saudita presunto autore della strage di Magdeburgo: il post su Elon Musk pochi minuti prima dell’attacco

Leggi su Notizie.com

“Opposizione militare. La Germania insegue le richiedenti asilo saudite, dentro e fuori la Germania, per distruggere le loro vite. La Germania vuole islamizzare l’Europa”.È quello che si legge sul profilo X (con tanto di spunta blu verificata) del “Al, ilnella serata di ieri dell’attentato contro la folla ai mercatini di Natale di, in Germania.Chi è il “Al, ildi: ilsu(ANSA FOTO) – Notizie.comL’uomo era alla guida in di un suv Bmw di colore nero, sotto l’effetto di droghe, ha percorso 400 metri falciando chiunque gli si parasse davanti. Il bilancio delle vittime, al momento, è di 4 morti e 41 feriti gravi.