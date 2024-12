Velvetgossip.it - Amici 24, cambia tutto prima della pausa natalizia: eliminata un’allieva

Leggi su Velvetgossip.it

Le anticipazioni dell’ultima puntata dell’anno di24 di domenica 22 dicembre: cosa accadrà nel talent di Maria De Filippi.La domenica del 22 dicembre segna un’importante tappa per il talent show di Canale 5,24, che si prepara a chiudere il suo ciclolunga.L’ultima puntata speciale promette di essere un concentrato di emozioni e colpi di scena, lasciando il pubblico con il fiato sospeso fino al ritorno del programma dopo le festività. Quest’edizione, come da tradizione, si conclude con una serie di eventi che coinvolgeranno sia gli allievi che il pubblico, rendendo questa puntata memorabile.Gli ospiti speciali e i giudiciIn questa puntata, i Negramaro saranno gli ospiti di eccezione, presentando il loro nuovo singolo. La loro presenza non solo arricchisce il programma, ma offre anche agli allievi l’opportunità di esibirsi accanto a nomi noti del panorama musicale italiano.