AEW/ROH: Nigel McGuinnes dovrebbe lottare altri match in futuro

La scorsa notte, durante Final Battle, show della Ring of Honor all’Hammerstein Ballroom,s è tornato nuovamente a, sfidando Lee Moriarty in unvalevole per il Pure Championship. Il pubblico, ovviamente, è andato in visibilio per uno degli atleti più amati nella storia della compagnia e lo stesso wrestler ha regalato una vera e propria chicca ai fan invocando, prima del, le “vecchie Pure Rules“. Secondo alcuni report, però, ildis potrebbe essere l’antipasto a qualche altro incontro di rilievo.Stando alle notizie riportate da Fightful Select, infatti, il wrestler britannicocombattere. L’attuale commentatore, ritiratosi dall’attività di full timer da più di un decennio, aveva già combattuto ad All In Wembley e poi contro Bryan Danielson a settembre e non sembra avere intenzione di fermarsi:“Ci è stato detto che molto probabilmente questo non sarà l’ultimodis.