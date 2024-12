Un tragico incidente stradale questa notte è costato la vita a Diego Aveva solo 24 anni Ferite le tre persone che erano in auto con lui Lo schianto a pochi metri da casa a Velletri

Leggi su Dayitalianews.com

Unepilogo nellaNellascorsa, un drammaticosi è verificato in via dei Cinque Archi a, all’altezza del civico 354.Pezzimenti, 24, ha perso lain seguito al ribaltamento dell’su cui viaggiava, una Fiat 500. A bordo del veicolo si trovavano altri tre giovani, di età compresa tra i 21 e i 23, rimasti feriti.La dinamica dell’L’è avvenuto poco dopo le 3 del mattino. Per cause ancora in corso di accertamento, il conducente della Fiat 500 ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato più volte.Pezzimenti, che non era al volante, è stato sbalzato fuori dal veicolo, perdendo lasul colpo. I tre feriti sono stati trasportati nei pronto soccorso degli ospedali die Latina, mentre sul conducente saranno effettuati i test alcolemici e tossicologici di rito.