Tito Santana | La WWE di oggi si prende più cura dei wrestler rispetto al passato

Il WWE Hall of Famernon si è trattenuto durante la sua apparizione nel podcast Wrestling with History di VOC Nation, condividendo le sue opinioni schiette su come ivenivano trattati nella sua epoca. Secondo, il nuovo regime della WWE simaggiormentedei talenti, soprattutto per quanto riguarda la retribuzione:“Non erano molto gentili con noi” ha detto, riflettendo sul suo periodo nel business. “Io sto bene, grazie a Dio. Ho intrapreso un’altra carriera e non ho sprecato i miei soldi. Ma tanti miei amici, sai, sono stati semplicemente lasciati indietro.”, una figura centrale della WWE dai primi anni ’80 alla metà degli anni ’90, ha rivelato di aver fatto una mossa rara nel 1993, dando le sue dimissioni a Vince McMahon: “Non molte persone danno le loro dimissioni a Vince—io gliele ho date nel ’93” ha detto, riflettendo sulla sua decisione di lasciare la compagnia.