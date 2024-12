Stop alle recensioni false comprate e incentivate con regali | la nuova norma del Ministero del Made in Italy

Leggi su Open.online

Niente più. È questo il nocciolo di un articolo inserito daldelle Imprese e nelinnel disegno di legge annuale per le piccole e medie imprese, atteso lunedì 23 dicembre per un primo esame al Consiglio dei ministri. Se approvato, il provvedimento impedirebbe di acquistare o vendereonline e di incentivarle tramite pratiche considerate non genuine come gli omaggi. Vieterebbe anche a chi non ha usufruito del prodotto o del servizio di recensirlo. Mentre chi effettivamente ne ha diritto, potrebbe lasciare la recensione non oltre 15 giorni. Infine, dimostrandone la falsità, gli esercenti potrebbero ottenere la cancellazione delle. I settori coinvoltiCon la, chiesta a gran voce dagli albergatori, dai ristoratori e da altre categorie legale all’industria del turismo, si punta a ridurre il fenomeno delleingannevoli, che non di rado vengonoda venditori ed esercenti per farsi pubblicità, tramitee offerte o vere e proprie transazioni monetarie.