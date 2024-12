Ilrestodelcarlino.it - Scontro tra furgone e bici. Pensionata soccorsa e portata in ospedale

Diversi incidenti stradali sono accaduti nella Bassa. Verso le 17 di ieri in via San Biagio a Castelnovo Sotto si è verificato unotra un’auto e unacletta. Ad avere la peggio una 74enne sul veicolo a due ruote, raggiunta poco dopo da ambulanza della Pubblica assistenza e automedica di Reggio. Dopo le prime cure la donna, unaresidente in zona, è statain condizioni giudicate piuttosto serie al Santa Maria Nuova di Reggio. Rilievi dei carabinieri di Guastalla, sul posto anche la polizia locale per regolare il traffico, per circa un’ora a senso unico alternato. Altro schianto, stavolta fra due auto, in via Griminella a Rio Saliceto. Non si registrano conseguenze di rilievo grazie alla limitata velocità dei veicoli. Rilievi della polizia locale della Pianura Reggiana.