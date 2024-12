Ilfattoquotidiano.it - Regalo alla caccia selvaggia nella legge di bilancio: anche noi di Lac abbiamo firmato l’appello a Mattarella

In un emendamentodic’è un altrodi Natale: la svendita a pochi eletti di un patrimonio dello Stato.Non possono ancora permettersi di cancellare d’ufficio un ente storico e scientificamente autorevole, e neppure di vietare esplicitamente con unala possibilità per i cittadini e le associazioni di ricorrere contro atti illegittimi perché si esporrebbero troppo all’accusa di gestire un regime, e allora i brillanti portaborse degli interessi venatori che stanno al Governo si inventano le manovre di aggiramento. Con lo scopo dichiarato – sono parole del ministrotore dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida – di “garantire il corretto svolgimento dell’attività venatoria“.Corretto svolgimento, per la destraguida del Paese e di tante Regioni, significa facciamo quello che ci pare, calpestiamo direttive europee sulla tutela della fauna e facciamo un po’ per volta a pezzi lanazionale 157 del ’92.