Liberoquotidiano.it - Regali last minute: un sorriso perfetto e in salute grazie agli Studi Odontoiatrici Puzzilli

Leggi su Liberoquotidiano.it

- Milano, 20 dicembre 2024 – Ogni Natale diventa sempre più difficile sorprendere i nostri cari conoriginali e apprezzati. Un'idea senza dubbio utile e non scontata è quella di regalare un, investendo nelladella bocca e nella prevenzione dentale, che a causa della vita frenetica e piena di impegni molte persone trascurano. Loo Odontoiatrico, guidato dal 2002 dal Dottor Emanuele, affermato professionista nel campo dell'odontoiatria ed esperto di estetica del, dispone delle tecnologie più all'avanguardia per garantire ai propri pazienti trattamenti personalizzati e unda copertina, ma soprattutto un supporto professionale per la propria prevenzione dentale.All'inizio del 2025,White Identity di Ostia e Milano e alloo White Rome nella Capitale, si aggiungerà il nuovoo milanese, uno spazio di 400 mq nel cuore di CityLife.