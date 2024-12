Agi.it - Processo 'Open Arms', attesa per la sentenza. Salvini rischia 6 anni. Tajani, "va assolto"

Leggi su Agi.it

AGI - È fissato al 20 dicembre il giorno del verdetto nelcelebrato nell'aula bunker del Pagliarelli di Palermo. I giudici della II sezione penale presieduta da Roberto Murgia, dopo le eventuali controrepliche, entreranno in camera di consiglio per emettere laa carico di Matteo Salvini, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Il leader della Lega, all'epoca ministro dell'Interno, rischia seidi carcere, per avere impedito lo sbarco, nell'agosto 2019, di 147 migranti dalla nave della ong spagnola, fermata a mezzo miglio da Lampedusa. "Pensiamo che il dibattimento abbia dimostrato - aveva argomentato il 14 settembre la procura nel corso della requisitoria - che almeno dal 14 agosto 2019 sussisteva il chiaro e preciso obbligo del ministro italiano e di nessun altro di rilasciare il Pos.