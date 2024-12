Ilfattoquotidiano.it - Paolo Cognetti: “I pensieri suicidi erano all’ordine del giorno… Ho detto allo psichiatra che non era urgente vedersi, ho saltato una visita, mi sono ritrovato polizia e ambulanza sotto casa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Restavo nella mia baita a guardare il soffitto, qualcuno provava a trascinarmi fuori, ma non mi importava più di niente, non c’era più amore né per mia madre e mio padre chelì ad accudirmi, né per il mio cane Lucky: il mio cuore era inaridito”. La confessione dicontinua oggi sulle pagine del Corriere della Sera. L’autore di Le otto montagne, che aveva rivelato a Repubblica in un’intervista di essere caduto in depressione e di avere subito un TSO (trattamento sanitario obbligatorio) con un ricovero di due settimane al Fatebenefratelli di Milano, è tornato su alcuni dettagli di questo lungo e tragico travaglio psicologico.spiega ad esempio che idio “del giorno: la corda ce l’ho, la trave ce l’ho, devo capire come salire sulla sedia”, tanto quanto l’alcolismo (“ho vissuto da alcolista duro e puro: dal caffè corretto alle 8 di mattina all’ultimo whisky all’1 di notte, passavo tutto il giorno a bere, finché misbattuto fuorida solo”).