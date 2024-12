Ma sei davvero tu? Sorpresa a Masterchef la figlia vip tra gli aspiranti cuochi | ma non finisce bene

Leggi su Caffeinamagazine.it

È ricominciato, il talent dedicato aglicon Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Siamo arrivati alla 14esima edizione ed è stato introdotto un nuovo meccanismo nella fase delle selezioni: l’all in. Si tratta di una regola in cui i concorrenti possono decidere se avere 10 minuti o cinque a disposizione per completare i piatto con cui convincere i giudici.Con tre sì, glichef ottengono il grembiule bianco, mentre con due il grembiule grigio. E lo ha ottenuto grigio, per poi essere comunque eliminata, Alessia,e nipote vip che si è presentata di fronte a Locatelli, Barbieri e Cannavacciuolo insieme agli altri concorrenti. “Farò questo in ogni caso, voglio fare la chef“, ha spiegato dopo aver cucinato.Leggi anche: “Non puoi fare così, basta”.