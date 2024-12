Noinotizie.it - Lecce: visite ginecologiche gratuite il 10 gennaio "Dalla parte di noi donne"

Di seguito il comunicato:Grande successo per il primo appuntamento presso l’ASL, che lo scorso ottobre ha aderito al progetto “di noi” promosso da Alfasigma, azienda farmaceutica italiana presente in Italia anche in ambito ginecologico con una linea di prodotti dedicati. L’iniziativa ha offerto una giornata di informazione e sensibilizzazione con, riscuotendo un’ampiacipazione. Visto il successo della prima giornata e l’eccezionale adesione, gli organizzatori hanno programmato una seconda giornata per venerdì 10, sottolineando l’importanza di progetti che promuovono la prevenzione e facilitano l’accesso a controlli specialistici in ambito ginecologico. “di noi” nasceconsapevolezza che la prevenzione è fondamentale per la salute femminile; l’iniziativa, di carattere nazionale e realizzata in collaborazione con enti locali, è patrocinata dall’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI),Fondazione Onda ETS e da Federfarma e si sta svolgendo in 20 Aziende Sanitarie italiane, tra cui la ASL