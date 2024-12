Metropolitanmagazine.it - Le possibilità di Vermiglio di trionfare agli Oscar come miglior film internazionale

Sono passati pochi giorni da quando l’Academy ha diffuso la prima shortlist ufficiale deiche concorreranno2025. Nella rosa dei candidati anche, diretto da Maura Delpero, regista e sceneggiatrice trentina che, con il suo secondo lungometraggio dopo Maternal del 2019, ha trionfato all’81ª Mostrad’arte cinematografica di Venezia conquistando il Leone d’Argento e il Gran premio della Giuria.Tra i numerosi riconoscimenti, una freschissima candidatura ai Golden Globes del 2025, anche in questo casostraniero. Grandi premesse e promesse, dunque, per il secondodi Delpero che si prepara a portare in alto il nome del cinema italiano. Le aspettative per il percorsodelsono infatti altissime epotrebbe rappresentare un nuovo standard per il cinema nostrano contemporaneo.