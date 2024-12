Noinotizie.it - La classifica dei fumetti 2024 In testa Tex Willer

Di seguito un comunicato diffuso da Romano Pesavento, responsabile diNews:Ilsta per terminare ed è tempo di bilanci; il settorestico ha prodotto diverse opere interessanti e originali. A nostro avviso, quattro sono le pubblicazioni migliori del genere: Speciale Tex#8 – Stella d’argento di Giorgio Giusfredi e Pasquale Del Vecchio (Sergio Bonelli Editore); Quando muori resta a me di Zerocalcare (Bao Publishing); Superman: Lost di Christopher Priest, Carlo Pagulayan, Will Conrad, Lee Weeks (Panini Comics); Ultimate Spider-Man di Jonathan Hickman e Marco Checchetto (Panini Comics).L’albo di Giorgio Giusfredi e Pasquale del Vecchio si segnala per la perfetta sintonia tra immagini, trama e dialoghi. Non si riesce a immaginare una storia così potente e cavalleresca, come quelle che Giusfredi racconta spesso nel suo west avventuroso, selvatico ma “puro” e tagliente come un brillante, senza i tratti eleganti, precisi e incisivi di Del Vecchio.