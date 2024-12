Liberoquotidiano.it - Enrico Ruggeri, una bella scommessa (vinta): ecco le cifre su Rai 2

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (Gli occhi del musicista) Parte davvero in modo incoraggiante il talk musicale diin seconda serata su Rai 2 ottenendo una media vicina al 7% di share con punte sopra l'8%. Il cantautore milanese riesce a capitalizzare il traino di Francesca Fagnani con una curva che tiene il punto e lo colloca tra le tre reti più viste del “late night”. Appaiono non casuali le scelte autorali che per certi aspetti, come avrebbe detto lo scrittore francese Stendhal, attraverso il percorso di altri cantanti, riflettono un po' la complessità musicale e umana dello stesso: all'origine “rivoluzionario” con i Decibel e poi diventato più “posato” anche se mai banale e sempre schierato contro ogni forma di pensiero unico.