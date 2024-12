Ilrestodelcarlino.it - Elettrauto Montalti e Delvecchio, festeggiati 50 anni di attività

Venerdì sera 14 dicembre, si sono ritrovati i soci, i dipendenti, i familiari e gli amici della dittasnc presso il ristorante ‘Degli ulivi’ per festeggiare insieme il cinquantesimo anno dell’. Questa ditta artigianale si è occupata fin dall’inizio delle riparazioni elettriche di autoveicoli e di mezzi pesanti come camion e rimorchi. Gli interventi eseguiti vanno dalla semplice sostituzione di lampade dell’auto al montaggio di impianto satellitari, riscaldamenti, climatizzatori e personalizzazione anche sui mezzi pesanti. Il 50esimo anno diè un traguardo importante per questa azienda che si è evoluta a più riprese nel tempo partendo dal lavoro svolto dai due fondatori fino ad arrivare all’assetto attuale, diventando così uno dei punti di rifermento del Cesenate per l’di