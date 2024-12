Ilrestodelcarlino.it - Dove nevica oggi in Emilia Romagna. Sabato 21 dicembre allerta meteo arancione

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 202024 – Fortite anche a bassa quota in, intorno ai 500 metri. Il maltempo annunciato dall’è arrivato da Pavullo a Frassinoro e Fanano nel Modenese, al Corno alle Scale nel Bolognese passando per i rilievi reggiani (intorno ai 500 e 600 metri, come a Civago) e romagnoli (tra i 700 e 800 metri, nel Cesenate e nel Riminese). Sono caduti tra i 15 e i 20 centimetri oltre gli 800 metri tra Reggiano e Modenese. Ma se al mattino le precipitazioni interessano tutta la regione, al pomeriggio si verificheranno solo residui fenomeni in, nel Modenese e nel Forlivese, e in serata il tempo migliorerà, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono però escluse raffiche di vento localmente superiori ai chilometri orari e vengono attentamente monitorati i livelli dei fiumi, ingrossati dalle abbondanti piogge che stanno scendendo anche in pianura.