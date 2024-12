Thesocialpost.it - Como, grande albero di Natale cade a causa del forte vento

Leggi su Thesocialpost.it

Allarme maltempo in Italia, con disagi già segnalati in tante regioni. Raffiche difino a 50 chilometri orari in queste ore sul lago e sulla città di: danni per fortuna contenuti anche se c’è da registrare la caduta deldiinstallato nella centralissima piazza del Duomo, caduto poco prima dell’alba del 20 dicembre – attorno alle 5.30 – proprio adelle forti raffiche che hanno avuto ragione del basamento di cemento che lo sosteneva.Leggi anche: Maltempo in Sicilia, un grossocrolla sulla statale: traffico in tiltDalla mattina operai, gruisti e tecnici vivaisti sono al lavoro per riuscire a completare il riposizionamento dell’abete, alto circa una dozzina di metri.Per fortuna non si sono registrati né feriti né danni agli arredi esterni dei locali, che anche durante il periodo invernale occupano una parte della piazza.