Basket, Serie C. Bnv Pontedera, una partita chiave. Obiettivo chiudere con una vittoria

per la BNV Juveche domani alle ore 18:30 affronterà al PalaZoli il Bottegone Sant’Angelo nella dodicesima giornata del campionato diC Interregionale. Una sfida importante per la squadra pontederese che cercherà di riscattarsi dopo le recenti difficoltà el’anno con una. La classifica vede al momento il Bottegone avanti di quattro punti, grazie a sei vittorie in undici partite, contro le quattro della formazione di, difatti gli ospiti arrivano a questo appuntamento forti di tre successi consecutivi, mentredeve fare i conti con due sconfitte nelle ultime tre gare, l’ultima delle quali sabato scorso contro la capolista Montevarchi Fides, con un passivo pesante di 32 punti. Nonostante il trend negativo, i numeri non vedono una netta superiorità tra le due squadre soprattutto in fase offensiva dove i punti realizzati sono molto simili.