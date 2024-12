Wolf Man | immagini trapelate rivelano il primo sguardo al mostro di Christopher Abbott – SPOILERS

Leggi su Cinefilos.it

Man:ilaldiUn paio di screenshot trapelatiMan, il reboot di The Invisible Man del regista Leigh Whannell sono stati diffusi online (via Reddit) eilall’altro lupo mannaro del film.La prima occhiata a quello che si presumeva essere l’Uomo Lupo tramite un attore in costume all’Halloween Horror Nights della Universal Orlando è stata accolta da molti commenti, ma il trailer più recente sembra confermare che questa sarà la creatura responsabile dell’attacco iniziale, lasciando che il Blake disi trasformi in un’altra bestia.Whannell ha affrontato la risposta negativa durante un’intervista con NME.“Il reparto marketing di un film è così grande ”, ha detto, ”che è davvero impossibile tenere sotto controllo ogni singola cosa.