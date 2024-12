Quotidiano.net - Tutti i film Disney in arrivo al cinema nel 2025

Roma, 19 dicembre 2024 – Sono numerosi i titoliinnel. Non solo pellicole d’animazione (tra queste anche una rimandata e rinviata da mesi) ma anche sequel molto attesi. A seguire un elenco con alcuni deiche potremo gustarci nei prossimi mesi. Biancaneve Forse ci siamo davvero. Dopo mesi e mesi di rinvii, polemiche legate alla rappresentazione dei 7 nani e revisioni di sceneggiature e personaggi che non hanno convinto i distributori, Biancaneve è attesa neia partire dal 20 marzo. Si tratta di un adattamento live action deld'animazionedel 1937 “Biancaneve e i sette nani”. Gal Gadot interpreta il ruolo della regina cattiva nella produzionediretta da Marc Webb mentre Rachel Zegler vestirà i panni della protagonista Biancaneve. The Fantastic Four – First steps Siamo pronti al ritorno sul grande schermo di una delle famiglie più iconiche della Marvel, i Fantastici Quattro.