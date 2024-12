Superman | Wendell Pierce rivela il suo look alla Perry White prima del debutto dell’atteso trailer

Leggi su Cinefilos.it

il suodelLa star di The Wire e Jack Ryan,, interpreterà ildel DCU in. Sebbene sia stato avvistato da lontano in alcune foto sul set, l’attore ha appena dato un’occhiata aldi oggi con un nuovodel suo caporedattore del Daily Planet che taglia il sigaro.Non sappiamo cosa aspettarci da questa versione di, ma sulla carta è un personaggio chiave nel mondo di Clark Kent.non ha parlato molto del suo ruolo dima, all’inizio di quest’anno, ha espresso la sua eccitazione per l’ingresso nel franchise. “Non sapevo quanto fosse grande. Non sapevo davvero. l’annuncio è stato più grande della storia. È stata una piacevole sorpresa ”, ha ammesso.