Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata aggredita e minacciata con un coltello alla gola, ho bisogno di aiuto. Sono in ospedale”: la denuncia della tiktoker Rita De Crescenzo

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sarebbeda due donne che impugnavano une che le avrebbero intimato di non farsi vedere più nella zona dei Quartieri Spagnoli, dove si trovava. È quantoDe, la content creator e musicista da oltre 1.5 milioni di follower su TikTok, che lo scorso 17 dicembre si sarebbe dovuta presentare a un gender reveal. Al party, però, non sarebbe mai arrivata, perché, stando alle sue parole in un video che avrebbe inviato al direttore di un sito d’informazione, Pino Grazioli, e poi pubblicato sui social, sarebbeattaccata e: “da due donne conosciute sui Quartieri Spagnoli, minacciandomi di morte, aggredendoci di malo modo, pure con un– dice la– hodi, chiama Borrelli, chiamate i servizi sociali.