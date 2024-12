Sonic 4 | il film è ufficialmente in lavorazione al cinema nel 2027

Leggi su Cinefilos.it

4: ilin, alnelLa Paramount Pictures stapreparando4, con una data di uscita prevista per la primavera delper questo ulteriore capitolo del franchise per famiglie. La notizia arriva mentre3 arriverà nelle sale statunitensi venerdì (in Italia uscirà il 1 gennaio), dove si prevede che raggiungerà il primo posto al botteghino con 55-60 milioni di dollari in 3.800 sale nordamericane. Il sequel si preannuncia come un bel successo per la Paramount durante le festività natalizie, da cui l’interesse per altre avventure dell’iconico riccio blu.AAnche la critica ha apprezzato l’ultimo, assegnando a3 un impressionante 87% di voti freschi su Rotten Tomatoes. Insieme, i primi duehanno guadagnato un totale di 725,2 milioni di dollari al botteghino mondiale e hanno generato oltre 180 milioni di dollari di spesa globale per i consumatori, grazie al noleggio e agli acquisti digitali.