Sanremo 2025, tutti i titoli delle canzoni in gara

Continua la marcia di avvicinamento al Festival di: nella serata appena conclusasi in diretta dal casinò della città ligure su Raiuno, Carlo Conti ha presentato con i big inche ascolteremo dal prossimo 11 febbraio.Ritorna per la quarta volta al Festival (l’ultima è nel 2020 con il secondo posto di Viceversa, Francesco Gabbani con Viva La Vita descritto dall’artista come un “inno alla vita”. Seconda big a calcare il palco Clara che presenta Febbre: “La febbre è come la vita può salire e scendere”. Reduce dalla prima esperienza da giudice di X Factor, Achille Lauro arriva al Casinò diin total black con Incoscienti Giovani , brano che “si ispira sempre alle storie vere”. L’AlberoNoci, segna il debutto per Brunori SAS sul palco del Teatro Ariston sintetizzato dall’artista con “La gioia della rivoluzione che porta ad una nuova nascita”.