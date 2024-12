Scuolalink.it - PNRR: il senato approva il decreto su lavoro, università e scuola

Con 85 voti favorevoli, 2 contrari e 56 astenuti, ilhato ieri, 18 dicembre, in via definitiva ilche introduce disposizioni urgenti su, ricerca e istruzione, finalizzate a un’efficace attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (). Il provvedimento, entrato in vigore il 29 ottobre subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, scadeva il 27 dicembre. Con questazione, ildiventa legge. Unmultisettoriale per ilIl, composto da 12 articoli, si concentra su sette obiettivi principali che coinvolgono quattro ministeri: Ministero dele delle Politiche Sociali Dell’e della Ricerca Dell’Istruzione e del Merito Dell’Economia e delle Finanze Questa strategia mira a garantire la sinergia tra i vari ambiti, assicurando una gestione efficace delle risorse e delle riforme previste dal