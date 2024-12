Tpi.it - Perché Luigi Mangione, accusato dell’omicidio dell’a.d. di United Healthcare, è stato incriminato per terrorismo?

Leggi su Tpi.it

di aver assassinato l’amministratore delegatossicurazioneBrian Thompson, ucciso il 4 dicembre scorso a New York, èper omicidio con l’aggravante delle finalità didalla procura di New York.Un grand jury di Manhattan ha accolto il 17 dicembre la richiesta della Procura di incriminare il giovane per 11 capi di imputazione, tra cui omicidio volontario, possesso illegale di armi e falsificazione di documenti. L’accusa più grave però riguarda le finalità di, ai sensi di una legge statale approvata dopo l’11 settembre, per cui rischia l’ergastolo senza possibilità di libertà vigilata. Non è la prima volta che questa norma si applica a New York maper un unico omicidio, èdil’accusa diLa Procura sostiene che il 26enne, rampollo di una famiglia ricca e potente, formatosi in scuole private esclusive e università prestigiose, abbia ucciso Thompson “in nome di un atto di”, legalmente definito come un delitto avente “l’intento di intimidire o influenzare la popolazione civile o la politica o la condotta di un’autorità di governo tramite atti di intimidazione, coercizione, omicidio, strage o sequestro”.